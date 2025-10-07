Ylen yhden lähteen mukaan teko olisi tapahtunut kuulusteluhuoneissa.

Poliisimiehen epäillään raiskanneen tutkinnan kohteena olleen naisen Helsingin poliisilaitoksen tiloissa, uutisoi Yle omiin tietoihinsa perustuen.

Ylen yhden lähteen mukaan teko olisi tapahtunut kuulusteluhuoneissa, mutta tähän tietoon Yle ei ole saanut toista vahvistusta.

Yle kertoo, että epäilty poliisimies oli mukana tutkinnassa ja kuulusteli rikoksesta epäiltyä naista useita kertoja.

Irtisanottiin syyskuussa

Ylen tietojen mukaan kyse on samasta tapauksesta, josta Helsingin poliisilaitos tiedotti viime perjantaina.

Helsingin poliisilaitos ja syyttäjä kertoivat perjantaina, että Helsingin poliisilaitoksella ihmiskauppatutkintaryhmään kuuluneen vanhemman rikoskonstaapelin epäillään syyllistyneen seksuaali- ja virkarikoksiin.

– Tekojen epäillään tapahtuneen maaliskuun 2024 ja kesän 2025 välisenä aikana Helsingissä, osaksi työtehtävien yhteydessä ja osaksi vapaa-aikana. Asiassa on tällä hetkellä yksi asianomistaja ja yksi epäilty, syyttäjän tiedotteessa kerrottiin.

Syyttäjän mukaan epäilty on osittain myöntänyt syyllistyneensä virkarikoksiin mutta kiistänyt seksuaalirikokset. Esitutkinta on kesken.

Poliisimies irtisanottiin syyskuussa. Poliisilaitoksen mukaan hänet katsottiin siinä määrin soveltumattomaksi jatkamaan tehtävässään, että virantoimitusta ei voitu jatkaa.