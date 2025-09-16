Nainen maksoi poliisille Mobilepay-siirroilla 3 000 euroa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut poliisina toimineen miehen ehdolliseen vankeuteen lahjuksen ottamisesta. Poliisi otti vastaan rahaa naiselta, joka halusi tietoja poikansa rikosasioista.

Nainen teki poliisille Mobilepay-maksuja useissa erissä yhteensä 3 000 euroa vuosina 2022–2023.

Oikeuden mukaan nainen maksoi rahoja poliisille siinä tarkoituksessa, että poliisi välittäisi naiselle tietoja pojasta ja tämän rikosasioista.

– (Poliisin) on täytynyt rahat vastaanottaessaan mieltää ja ymmärtää, että objektiivisesti arvioiden rahan antamisella on pyritty vaikuttamaan virkatoimiin, vaikka hän ei olisi antanutkaan sen vaikuttaa niihin, tiistaina annetussa tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että poliisi olisi välittänyt naiselle tämän poikaa koskevia tietoja poliisin tietojärjestelmästä.

Pommitti viesteillä

Oikeudessa todistajana kuultu mies kertoi, että nainen oli todella tuttavallinen poliisia kohtaan ja haki tämän huomiota. Todistajan käsityksen mukaan nainen oli ihastunut, jopa rakastunut poliisiin. Todistajan mukaan poliisia ahdisti se, että nainen pommitti tätä viesteillä.

Kertomansa mukaan poliisi ei halunnut naiselta rahaa ja koki tilanteen kiusallisena. Hän ei ilmoittanut asiasta esimiehelleen, koska pelkäsi, että asiasta olisi hänelle haittaa.

Poliisin tarkoituksena oli hoitaa asia omin neuvoin ja palauttaa rahat naiselle, tuomiossa sanotaan.

Lopulta poliisi palautti rahat sen jälkeen, kun tapauksesta oli aloitettu esitutkinta.

Syyttäjän mukaan nainen olisi antanut poliisille myös käteistä rahaa runsaat 4 000 euroa useissa erissä vuosina 2021–2022.

Poliisi kuitenkin kiisti tämän, ja käräjäoikeus katsoi, että käteisen antamisesta ei ollut riittävästi näyttöä.

Naiselle sakkotuomio

Hieman alle kuusikymppinen mies sai lahjuksen ottamisesta 60 päivää ehdollista vankeutta.

Miestä syytettiin myös virka-aseman väärinkäyttämisestä, mutta sen syytteen oikeus hylkäsi.

Nelikymppinen nainen tuomittiin lahjuksen antamisesta sakkoihin.