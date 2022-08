Uskotko näihin sijoitusmyytteihin? Asiantuntija vinkkaa hyvistä nyrkkisäännöistä – "Pienistäkin summista voi kasvaa tosi iso potti"

Uskomus 1: Voin alkaa sijoittaa vain, jos minulla on paljon rahaa.

Palomo itse aloitti sijoittamisen ollessaan vielä opiskelija, jolloin hänellä ei ollut suuria tuloja. Hän aloitti 50 eurolla kuussa. Tänä päivänä hänen kuukausittain sijoittamansa summa on kasvanut merkittävästi tuosta ja siihen hän on tietoisesti pyrkinykin.

Uskomus 2: Sijoittaminen on vaikeaa, työlästä ja aikaa vievää, kun sijoituksia pitää koko ajan seurata.

Helpointa ja vaivattominta on Palomon mukaan sijoittaminen passiivisiin indeksirahastoihin. Niissä sijoittaja pääsee todella vähällä vaivalla.

– Passiivisessa kuukausisijoittamisessa idea on se, että kun sijoittaa säännöllisesti tietyn summan yrittämättä ajoittaa ostoja, niin aika suurella todennäköisyydellä pääsee pörssin keskimääräiseen tuottoon, joka on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut noin 7–10 prosentin luokkaa per vuosi.