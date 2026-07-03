Portugali eteni MM-kisojen neljännesvälieriin kukistamalla Kroatian maalein 2–1.
Ennakkoon tasaisen ottelun avausmaali nähtiin toisella puoliajalla, kun Ivan Perisic iski Kroatian johtoon 53. peliminuutilla.
Portugali rynnisti tasoihin, kun Renato Veiga revittiin nurin rangaistuspotkun arvoisesti. Cristiano Ronaldo laukoi pallon pilkulta takuuvarmasti verkkoon.
Ronaldo teki osumansa myötä MM-historiaa, sillä hänestä tuli vanhin MM-kisojen jatkopeleissä maalinteossa onnistunut pelaaja 41 vuoden ja 147 päivän iässä.
Kaikki MM-pelit huomioiden Ronaldo on toiseksi vanhin maalintekijä. Kärkipaikkaa pitää Roger Milla, joka maalasi 42 vuoden 39 päivän ikäisenä.
Portugali ratkaisi ottelun lisäajan neljännellä minuutilla, kun Goncalo Ramos puski pallon hienosti takakulmaan.
Kroatia sai loppuhetkillä pallon vielä maaliin, mutta osuma hylättiin paitsiona. Kaiken kaikkiaan ottelussa hylättiin kolme maalia paitsiona.