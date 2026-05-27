Daniela Klette jatkoi ryöstelyä senkin jälkeen, kun varsinainen terroristijärjestö oli lopettanut toimintansa.

Entinen RAF-terroristi Daniela Klette on tuomittu 13 vuodeksi vankeuteen Saksassa. Hänet tuomittiin törkeästä ryöstöstä, aselain rikkomisesta ja muista rikoksista.

Klette pakoili viranomaisia yli 30 vuotta ennen kuin hänet otettiin kiinni Berliinissä vuonna 2024, kertoo BBC.

Tuomioistuimen mukaan Klette ryösti yhdessä väitettyjen rikoskumppaniensa Burkhard Garwegin ja Ernst-Volker Staubin kanssa panssaroituja kuorma-autoja ja supermarketteja. BBC:n mukaan Garweg ja Staub ovat yhä kadoksissa.

Kolmikko kuului Punaiseen armeijakuntaan eli RAF-järjestöön, joka lopetti toimintansa 90-luvun loppupuolella. Kolmikko kuitenkin jatkoi ryöstelyä vuoteen 2016 asti. Syynä oli ilmeisesti oman toimeentulon varmistaminen.

Ryöstelyryhmää on kutsuttu saksalaismediassa myös RAF-eläkeläisiksi.

Vasemmistoterrorismi oli Saksassa aktiivista 1970- ja 80-luvuilla. RAF tunnettiin myös Baader-Meinhof -ryhmän nimellä. Järjestön perustivat Ulrike Meinhof ja Andreas Baader, jotka tekivät itsemurhan vankilassa.

RAF-terroristit tappoivat Saksassa yli 30 ihmistä. Heidän joukossaan oli useita poliiseja sekä korkeita talouselämän ja politiikan toimijoita.

