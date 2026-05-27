Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu julkaisi tämän kevään valintakokeiden tulokset keskiviikkona 27. toukokuuta. Suomenkieliseen näyttelijäntaiteen koulutusohjelmaan valittiin 14 henkilöä, joista yksi on Salatut elämät -sarjasta tuttu Sami Sowe.

Sowe kertoo olonsa olevan epäuskoinen.

– Tosi, tosi hyvä fiilis. On äärimmäisen kiitollinen olo tästä. Olen tosi onnellinen ja odotan innolla tulevia opiskeluvuosia, hän kertoo MTV Uutisille.

Opiskelijavalinnat julkistettiin keskiviikkoaamuna yhdeksältä. Ystäviensä kanssa mökkeilemässä ollut Sowe selasi tuloksia sydän pamppaillen. Oman nimensä huomatessaan hänen oli vaikea uskoa näkemäänsä.

– Jäin hetkeksi sänkyyn makaamaan ja katselemaan kattoa epäuskossa. Sitten juoksin kaverini kanssa mereen aamu-uinnille, hän kertaa.

Sowe pääsi Teatterikorkeakouluun ensiyrittämällä. Hän tuntee asiasta suurta kiitollisuutta.

– Tiedostan sen, että olen tosi onnekas. Saan tietenkin olla ylpeä siitä, miten olen tehnyt töitä tämän eteen ja pistänyt kaikkeni peliin näyttelemisen suhteen, mutta tiedän, että on niin paljon taitavia, upeita näyttelijöitä, jotka eivät ole saaneet samaa mahdollisuutta. Tunnen kiitollisuutta ja suurta paloa ottaa kaiken irti tästä mahdollisuudesta.