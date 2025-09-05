Miksi teini-ikäisille laitetaan perinteiset hammasraudat, kun muitakin vaihtoehtoja on?

Oikomishoito on suhteellisen yleistä. Erikoislääkäri kertoo prosessista yleisesti ja sen uusista tuulista.
Oikomishoito kehittyy ajan myötä. Erikoislääkäri Anni Saarnio-Syrjäläinen Coronarian hammasklinikalta kertoo, että aivan uutena tulokkaana keinojen joukossa on kalvo-oikominen.
– Sitä tehdään paljon etenkin yksityispuolella esteettisten purentavirheiden korjaamiseen, hän kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Miksi teineille käytetään perinteisiä hammasrautoja?
Miksi teini-ikäisille sitten käytetään edelleen perinteisiä hammasrautoja, kun olisi käytössä näkymättömämpiäkin vaihtoehtoja?
– Hyvä kysymys. Julkisella puolella se on tietenkin varmasti myös kustannuskysymys.
Saarnio-Syrjäläinen kertoo, että perinteiset hammasraudat ovat teineille hyvä ja toimiva ratkaisu. Ne kulkevat aina mukana eivätkä häviä mihinkään ja ovat helpot huolehtia.