Miksi teini-ikäisille laitetaan perinteiset hammasraudat, kun muitakin vaihtoehtoja on?

Oikomishoito on suhteellisen yleistä. Erikoislääkäri kertoo prosessista yleisesti ja sen uusista tuulista.

Oikomishoito kehittyy ajan myötä. Erikoislääkäri Anni Saarnio-Syrjäläinen Coronarian hammasklinikalta kertoo, että aivan uutena tulokkaana keinojen joukossa on kalvo-oikominen.

– Sitä tehdään paljon etenkin yksityispuolella esteettisten purentavirheiden korjaamiseen, hän kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Miksi teineille käytetään perinteisiä hammasrautoja?

Miksi teini-ikäisille sitten käytetään edelleen perinteisiä hammasrautoja, kun olisi käytössä näkymättömämpiäkin vaihtoehtoja?

– Hyvä kysymys. Julkisella puolella se on tietenkin varmasti myös kustannuskysymys.

Saarnio-Syrjäläinen kertoo, että perinteiset hammasraudat ovat teineille hyvä ja toimiva ratkaisu. Ne kulkevat aina mukana eivätkä häviä mihinkään ja ovat helpot huolehtia.

Voiko tarve oikomishoidolle tulla myös aikuisena? Entä voiko ihminen itse pilata purentansa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

Lue myös: