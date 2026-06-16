Prinssi George aloittaa syksyllä arvotetussa yksityiskoulussa.
Kensingtonin palatsi on ilmoittanut, että prinssi George aloittaa syyskuussa koulunkäynnin Eton Collegessa. Kyseessä on yksityiskoulu ja yksi Yhdistyneen kuningaskunnan arvostetuimpia kouluja.
Hän seuraa isänsä, prinssi Williamin, jalanjälkiä, joka myös kävi tätä Berkshiressä sijaitsevaa yksityiskoulua. Opinahjon lukukausimaksut ovat noin 63 000 puntaa eli 72 000 euroa vuodessa.
Oppilaat aloittavat koulun 13-vuotiaina. Prinssi George täyttää ensi kuussa 13 vuotta.
Lue lisää: Kuninkaalliset lapset ovat koko maailman seuraamia superjulkkiksia – tällaista on heidän suojattu elämänsä
Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen lapsena George on kruununperimysjärjestyksessä toisena.
Brittihovin lapset ovat kiistatta maailman tunnetuimmat alakouluikäiset lapset.
He elävät tästä huolimatta melko yksityistä elämää, sillä heidän vanhempansa tiettävästi haluavat tarjota lapsilleen mahdollisimman normaalin lapsuuden ja nuoruuden asemastaan huolimatta.