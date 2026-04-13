SaiPa on karannut kolmen maalin karkumatkalle avauserässä.
MTV:n liveseuranta SaiPa–Ässät-ottelusta
SaiPa ja Ässät ratkovat jääkiekon SM-liigakevään viimeistä avoimena olevaa välieräpaikkaa seitsemännessä puolivälieräkoitoksessaan.
SaiPa on tullut matsiin tyrmäävästi.
Lappeenrantalaisisännät karkasivat avauserän puolivälin lähestyessä nopeasti kahden maalin johtoon.
Brian Kramer iski avauskaapin napakalla rannelaukauksella ajassa 8.24. Ässien Peter Tiivola ohjattiin 2+2 minuutin istunnolle korkeasta mailasta jäähylle jo 19 sekuntia myöhemmin, ja pelikello näytteli numeroita 9.55, kun Henri Nikkanen laukoi ylivoimalla SaiPan toisen maalin.
Nikkanen napautti ajassa 15.10 illan toisen ylivoimamaalinsa: SaiPa johti jo 3–0.
MTV Urheilun selostaja Mika Saukkonen tokaisi tuon osuman jälkeen, että "taululla ovat rajut lukemat".