Suomalaiskokki nappasi hopeaa nuorten kokkien MM-kilpailussa.

Lapland Hotels Sky Ounasvaaran ravintolan keittiömestarina työskentelevä Joel Manninen sijoittui viikonloppuna hopeasijalle nuorten kokkien maailmanmestaruuskilpailuissa.

Manninen eteni kansainväliseen kilpailuun voitettuaan Suomen mestaruuden viime keväänä Rovaniemellä.

Lähes vuoden mittainen valmistautuminen kisaan

Alle 27-vuotiaille suunnattuun maailmanmestaruuskilpailuun osallistui 24 kokkia eri puolilta maailmaa. Voiton vei tällä kertaa Kanada ja kolmanneksi sijoittui Unkari.

Kilpailun järjestäjän toimii kansainvälinen gastronominen järjestö La Chaîne des Rôtisseurs.

Hopealle sijoittunut Manninen valmistautui kilpailuun pitkäjänteisesti lähes vuoden ajan. Päävalmentajana toimi Lapland Hotelsin keittiöpäällikkö Tero Mäntykangas.

"Tuntuu upealta"

Joel Manninen nappasi MM-hopeaa.Lapland Hotels

Kilpailussa kokit valmistivat kolmen ruokalajin menun neljälle hengelle 3,5 tunnissa. Osa raaka-aineista paljastui vasta juuri ennen suoritusta, ja tänä vuonna pakollisiin yllätysraaka-aineisiin kuuluivat sinikala, latva-artisokka, munakoiso ja macadamiapähkinä.