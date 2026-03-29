Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa tänään iltapäivällä ilmoituksen Espoon Mellsteninrannassa meren jäälle laskeutuneesta toistaiseksi tunnistamattomasta lennokista.
Poliisi on eristänyt alueen ja selvittää tilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Poliisi pyytää välttämään alueella liikkumista alueella. Poliisi tiedottaa asiasta lisää tietojen tarkentuessa.
Iltalehti kertoo antaneensa lennokista otetun kuvan kuvan asiantuntijan analysoitavaksi. Asiantuntijan mukaan kyseessä näyttää olevan harrastajalennokki. Kuvan lennokki ei ole samanlainen kuin aiemmin tänään Kouvolassa pudonneeksi vahvistettu ukrainalainen drooni.
Juttua päivitetty kello 16.11. Asiantuntijan arviolla jäälle laskeutuneesta lennokista.