Ole tarkkana, kun näet hirvivaaramerkin, muistuttaa somesta tuttu liikennepoliisi.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö on jakanut sosiaalisessa mediassa pysäyttävän kuvan.
Otoksessa nähdään hirvikolarissa erittäin pahoja vaurioita kärsinyt henkilöauto.
– Tässä tapauksessa vain pari päivää vanha auto kärsi mittavat vahingot, mutta kuljettaja selvisi onneksi pienemmillä vaurioilla, Lepistö kirjoittaa päivityksessään.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Lepistön mukaan onnettomuus sattui paikassa, jossa on hirvivaaramerkki ja satasen nopeusrajoitus. Autoilijan näkyvyys oli rajoittunut sateen ja hämärän vuoksi.
Lue myös: Pitääkö hirvi väistää aina peräpuolelta? "Kuljettaja saattaa tehdä hölmön ja kohtalokkaan virheen"
– Paikalla oli havaittavissa, että autolla oli vauhtia auton mittarin mukaan 104 km/h törmäyksen tapahtuessa.
Lepistö muistuttaa, että liikennemerkkejä ei sijoitella tienpientareille ilman syytä. Merkityissä paikoissa on oikeasti korostunut onnettomuusriski.
– Suosittelen vahvasti, nähtyäsi peura-, poro- tai hirvivaaramerkin, vähennät ajonopeuttasi.
Lepistö muistuttaa päivityksessään myös turvavälin merkityksestä liikenteessä.
Lue myös: MTV tutustui: Mitä löytyy "peltipoliisin" sisältä? Tolpan hinta jopa kymmeniä tuhansia euroja
Katso myös: Ehtisitkö itse reagoida? Kamera tallensi, miten nopeasti hirvi ilmestyy tielle
0:55Tero Hongiston kamera kuvasi vaarallisen tilanteen.