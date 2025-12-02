Poliisi etsii kadonnutta miestä Virroilla.

Poliisi etsii hieman yli 70-vuotiasta miestä Virroilla.

Mies poistui koiransa kanssa kotoaan Soininmäenperän alueella noin kello 14.30 tänään. Poliisi uskoo, että mies liikkunee yhä harmaan koiransa kanssa.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta miehestä hätänumeroon 112.

Miehen kerrotaan olevan noin 180-senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hän liikkuu kävellen ja hänellä on mahdollisesti päällään tummaa vaatetta ja mahdollisesti kumisaappaat.

