Nico Lingman tuuletti villisti TTK-tanssin jälkeen viime sunnuntaina. Hän js Katri Riihilahti olivat illan paras pari, kun pisteet laskettiin yhteen.

Somevaikuttaja ja podcast-juontaja Nico Lingman ja tähtiopettaja Katri Riihilahti tanssivat vauhdikkaan quickstepin ikonisen Katri Helenan Kun kellohame heilahtaa -kappaleen tahtiin kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä viime sunnuntaina.

Tanssisuorituksia arvioivat tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen. Tanssipari sai paljon kehuja osakseen. Lingman oli vielä toissa viikolla pudotusuhan alla.

– Tästä on TTK:ssa kysymys. Tämä oli loistava esitys! Haapalainen iloitsi.

– Nico, sinun sisäinen esiintyjäsi on herännyt, Ahti-Hallberg sanoi.

Pisteitä tanssipari sai 27 ja oli loppujen lopuksi illan eniten pisteitä saanut pari.

Tämän viikon sunnuntaina lähetyksessä on luvassa rohkeita ideoita, omannäköisiä tulkintoja ja luovuuden riemua, kun parit heittäytyvät parketille vapain mielin.