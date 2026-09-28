Nico Lingman ja Katri Riihilahti heittäytyivät kuuman rumban vietäviksi.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.

Podcast-juontaja Nico Lingman ja tähtiopettaja Katri Riihilahti tanssivat rumban Chris Isaakin kappaleeseen Wicked Game.

Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.

Helena Ahti-Hallberg kehui erityisesti kaksikon nostoa.

– Esitys oli todella keskittynyt. Keskittyneisyyttä tarvitaankin, kun tehdään tällaisia show-elementtejä niin kuin te teittte. Se nosto, minkä te teitte, on ihan äärettömän vaativa ja se onnistui todella hyvin, Ahti-Hallberg kehui.

Pari sai pisteitä yhteensä 20.