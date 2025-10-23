



Pitäisikö eläkeikää nostaa? Tätä mieltä on SAK 10:39 Katso koko keskustelu: Pitäisikö eläkeikää nostaa? Julkaistu 58 minuuttia sitten Johanna Pakarinen johanna.pakarinen@mtv.fi SAK:n johtaja Saana Siekkinen vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa keskustelemassa eläkeiästä. Eläkeiän mahdollinen nosto jopa 70 vuoteen on tapetilla sen jälkeen, kun entinen yritysjohtaja Heikki Bergholm ehdotti asiaa loppukesästä viestipalvelu X:ssä ja Helsingin Sanomat haastatteli häntä aiheesta.



Eläkejärjestelmää ollaan muuttamassa asteittain lähivuosina. Uusimmassa eläkeuudistuksessa pääpaino on raha-asioissa, eikä siinä puututa eläkeikään. Lue lisää: Yhä useampi nuori päätyy eläkkeelle ennen kuin työura ehtii edes alkaa – tässä syy Mitä ollaan muuttamassa? SAK oli mukana neuvottelemassa lähivuosina asteittain voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta. – Eläkeikään tai etuuksiin ei puututa siinä lainkaan. Tässä uudistuksessa sovittiin siitä, että eläkeyhtiöt voivat sijoituksissaan ottaa lisää riskiä. Sitä kautta on tavoitteena lisätä eläkejärjestelmään tuottoja, kertoo SAK:n johtaja Saana Siekkinen Viiden jälkeen -ohjelmassa. Hänen mukaansa tämä vähentää osaltaan painetta esimerkiksi korottaa eläkemaksuja. – Toinen iso kokonaisuus on, että lisätään rahastointia. Eli meillähän on jo nyt työeläkeyhtiöillä satojen miljardien eurojen rahastot, mutta rahastointia lisätään ja sillä varaudutaan myös tuleviin vuosikymmeniin.





Siekkinen kertoo syntyvyyden olevan alhainen ja vaikuttavan eläkejärjestelmään.

– Aika monella tuntuu unohtuvan, että meidän eläkeikä ei ole enää mikään tietty vuosi. Tällä hetkellä se on 65, mutta se on nousussa. Se on sidottu eliniän odotteeseen ja se nousee tässä sitten vähitellen kohti sitä 70 ikävuotta, Siekkinen kertoo.

Siekkinen arvelee, että kovin moni ei ole tietoinen siitä, millainen eläkejärjestelmä Suomessa on.

– Itse olen 53-vuotias ja minun eläkeikäni näyttäisi olevan melkein 66 vuotta ja tavoite-eläkeikä yli 67 vuotta. Minulla on 23-vuotias tytär, jolla eläkeikä on 68 ikävuoden tienoilla ja se nousee vielä siitäkin. Olemme Suomessa jo lähellä 70 ikävuotta, joten siksi en oikein näe tarvetta tälle eläkeiän korottamiselle, Siekkinen sanoo.

Hän kertoo, että Suomen eläkejärjestelmä on kansainvälisesti arvioitu ja pärjännyt vertailuissa hyvin.

– Haluaisin myös nuorille sanoa sen, että teemme töitä sen eteen, että järjestelmä on kestävä ja vakaa, Siekkinen kertoo.

Hänen mukaansa tammikuussa tehty rahastoinnin uudistus oli SAK:lle tärkeä nimenomaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kautta ja sen olevan SAK:lle keskeinen tavoite.

Siekkinen huomauttaa ihmisten olevan hyvin erilaisissa tilanteissa työurillaan. Hän kertoo, että eläkekeskustelun rinnalle tarvitaan keskustelua myös siitä, miten työelämä toimii ja miten ihmiset jaksavat siinä toimia.