Ilveksen ja Tapparan toinen välierä alkoi melko jäähyrikkaasti. Keltavihreät iskivät lopulta erän kolmannella ylivoimallaan 1–0-johtoon.
Nokia-areena on tänään sunnuntaina lähes loppuunmyyty. Tunnelma oli heti ensivihellyksestä huomattavasti kohottuneempi kuin torstaina sarjan avausmatsissa.
Myös kaukalossa tuntuu olevan intensiteettiä. Siitä kertovat avauserän suhteellisen runsaat jäähyt. Kaikkiaan kakkosia jaettiin viisi kappaletta.
Ilves pääsi ylivoimalle useammin. Lopulta sen kolmas yv-tilaisuus tuotti osuman, kun Luke Henman niittasi irtokiekon verkkoon tasan 17 minuutin kohdalla.
Tappara oli etenkin ottelun ensimmäisen 10-minuuttisen selvästi niskan päällä, mutta jäähyily kostautui tulostaululla. Ilves sai selkeästi momentumia ylivoimillaan.
Ilveksen 1–0-johtoasemassa lähdettiin siis ensimmäiselle erätauolle.