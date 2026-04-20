Jos haluat valmistaa vapuksi simaa, kannattaa juoman valmistaminen aloittaa hyvissä ajoin.
Kotitekoinen sima tekeytyy noin viikon ajan, eli jos vappuaattona haluaa hörppiä muutakin kuin kaupan simaa, kannattaa tarttua toimeen hyvissä ajoin.
Viileässä sima tekeytyy noin viikossa ja huoneenlämmössä noin kolmessa päivässä.
Siman makuihin sopivat erityisen hyvin sitruunan lisäksi appelsiini ja inkivääri, joilla tätä simaa on maustettu.
Katso yllä olevalta videolta helpot ohjeet siman valmistamiseen.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024.