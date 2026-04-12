Joanna Kuvajan videoterveiset Pariisista herkistivät Heidi Willmanin kyyneliin. Katso videolta molempien reaktiot.

Vuoden 2001 Miss Suomi, syövän sairastanut Heidi Willman oli aamulla vieraana naisteemaisessa Huomenta Suomi -lähetyksessä.

Willman kertoi lähetyksessä avoimesti missivuosistaan, mutta myös sairastamastaan syövästä, munasarjojen ja rintojen poistosta sekä varhaisista vaihdevuosistaan.

Todellinen yllätys tuli haastattelun lopussa, kun Willmannille näytettiin hänen hyvän ystävänsä Joanna Kuvajan videoterveiset Pariisista.

– Meillä on pitkä ja syvä ystävyys takana. Me ollaan tunnettu lähes kaksikymmentä vuotta. Et ole pelkästään upea roolimalli sun tyttärillesi, vaan olet sitä meille kaikille naisille. Kiitos Heidi kun olet, sanoo Huomenta Suomen juontajanakin työskentelevä Joanna Kuvaja videotervehdyksessään.

Kuvaja itsekin on videolla selvästi liikuttuneessa tilassa. Willmanin Kuvajan sanat saivat herkistymään kyynellin asti.

– Mitähän tähän nyt sanoisi. Tuli aika puskista. Hän sieltä Pariisista lähetti terveisiä, Heidi Willman sai sanottua silmäkulmiaan pyyhkien.

Katso koko liikuttava tilanne yllä olevalta videolta!

