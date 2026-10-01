Lämpötilat kipuavat loppuviikolla paikoin jopa kesäisiin lukemiin, mutta säätyyppi muuttuu viikonlopun kuluessa.

Torstaispäivä on aurinkoinen ja hieman keskiviikkoa lämpimämpi. 15 asteen ylityksiä nähdään monin paikoin, mutta korkeimmat lukemat kirjataan Lounais-Suomessa.

– Idässä sumu hälvenee vähän hitaammin heikkotuulisuuden vuoksi ja lännessä puhaltaa etelän kantilta, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Perjantaista on tulossa viikon lämpimin päivä. Etelästä saapuu lämpimän ilman kieleke, ja lämpötilat voivat olla hyvinkin kesäisiä.

Lounaassa lämpötila voi kohota jopa yli 18 asteen. Maan pohjoisosa on sen sijaan hyvin pilvinen, ja siellä päästään vain vaivoin yli 10 asteen.

Kaksijakoista keliä

Suomi jakautuu viimeistään lauantain aikana tiukasti kahtia. Etelässä aurinkoinen poutasää jatkuu, mutta pohjoiseen kehittyy runsaan sumun lisäksi laaja sadealue.

– Etelässä on enimmäkseen aurinkoista ja sisämaassa vielä noita yli 15 asteen lämpötiloja. Kohtalaisen lämmin ja hieno syyssää.

Sunnuntai keikauttaa tilanteen toisinpäin. Etelässä keli vaihtuu pilviseksi ja aurinkoinen sää siirtyy pohjoiseen. Maan keskiosaan on kehittymässä sadevyöhyke.

Ensi viikolla sää muuttuu hieman syksyisempään suuntaan. Lännestä saapuu sadealueita monena päivänä, mutta Norjan vuoriston suunnalta puhaltava tuuli kuivattaa niitä tehokkaasti. Maahan virtaa hieman viime päiviä viileämpää ilmaa, mutta ilma pysyy silti keskimääräistä lämpimämpänä.

– Ei ensi viikkokaan pahalta näytä, Pouta summaa.