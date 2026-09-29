Olli Palola palaa pätkäsopimuksella jääkiekon SM-liigaan.

38-vuotias hyökkääjä Olli Palola on solminut Hämeenlinnan Pallokerhon kanssa marraskuun maaottelutaukoon asti ulottuvan sopimuksen. Kontrahti päättyy 1.11.

Palola on käytettävissä jo perjantaina HPK:n kohdatessa JYPin kotonaan.

– Saamme Ollin mukana joukkueeseen paljon kokemusta. Loukkaantumisten vuoksi kaipasimme lisää leveyttä hyökkäykseen. Olli on ratkaisuvoimainen pelaaja, joka antaa meille mahdollisuuksia myös erikoistilannepelaamiseen, kertoo HPK:n pelaajatarkkailusta vastaava Jukka Voutilainen kertoo tiedotteessa.

Palola ei ole vielä tällä kaudella pelannut. Viime sesongilla hän edusti Tampereen Ilvestä.

Palola on MM-hopeamitalisti vuodelta 2014. Mies on lisäksi voittanut SM-liigan maalikuninkuuden kahdesti, sekä 2013–14 että 2014–15, jolloin hän edusti Tapparaa.

HPK hävisi tänään tiistaina vieraissa Helsingin Jokereille 0–3. HPK julkisti Palolan sopimuksen hiukan pelin päättymisen jälkeen.

Hämeenlinnalaisseura on SM-liigassa sijalla 14. Se on saanut kahdeksasta ottelusta kahdeksan pistettä.