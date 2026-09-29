Jääkiekon SM-liigan kuopiolaisseura KalPa ja sen päävalmentaja Sami Tervonen ovat solmineet kaksivuotisen jatkosopimuksen.
Uusi sopimus ulottuu kevääseen 2029 saakka.
– Samin päävalmentajajakso on kestänyt vasta reilun vuoden, mutta uskon vahvasti, että hänen kehityspotentiaalinsa on todella suuri. Kaikki merkit viittaavat siihen, että hänestä tulee kansainvälisen tason huippupäävalmentaja, kertoo KalPan urheilujohtaja Sami Kaartinen tiedotteessa.
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Tervonen, 35, aloitti KalPan päävalmentajana syksyllä 2025 oltuaan sitä ennen neljä kautta joukkueen apuvalmentajana. KalPa juhli Suomen mestaruutta keväällä 2025.
– KalPa on mahdollistanut minulle elämäni onnellisimmat vuodet niin valmentajana kuin ihmisenäkin. Tämä on ollut ympäristö, joka on ottanut minut lämpimästi vastaan ja antanut mahdollisuuden hypätä mukaan johonkin jo valmiiksi vahvaan ja merkitykselliseen, Tervonen toteaa.
KalPa on SM-liigassa sijalla 11 kerättyään yhdeksän pistettä seitsemästä ottelusta.