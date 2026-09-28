Vaasan Sport vahvistuu Oula Palveella.

34-vuotias keskushyökkääjä Oula Palve liittyy Sportin riveihin kaksivuotisella sopimuksella. Kontrahti sisältää option kaudesta 2027–28.

Kyse on vaasalaisseuralle supertason hankinnasta, jääkiekon SM-liigan pistepörssin kaudella 2023–24 voittaneesta pelaajasta. Palve takoi tuolloin Ilveksessä 60 runkosarjaotteluun 64 pistettä.

Edellisinä kahtena kautena mies on pelannut Sveitsin ja Ruotsin pääsarjoissa.

– Innokkaana odotan, että pääsen hommiin. Haluan tuoda oman osaamiseni tähän ja annan kaikkeni joukkueen eteen. Ekasta pelistä asti on satanen lasissa. Olen kuullut, että täällä on hyvä porukka ja hyviä jätkiä niin kiva päästä tapaamaan vielä joukkuekin huomenna, Palve kertoo Sportin tiedotteessa.

Päävalmentaja Lauri Mikkola kuvailee Palveen tuovan Sportille paljon lisää hyökkäysosaamista ja juonikkuutta paitsi ylivoimiin myös viidellä viittä vastaan -peliin.

– Hän on kokenut sentteri, joka on tehnyt hyvää tulosta Liigassa ja muissa Euroopan kärkisarjoissa. Kokonaisuutena saadaan erittäin hyvä pelaaja mukaan joukkueeseen, Mikkola pui.

Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen sanoo, että seura alkoi Kalle Östmanin loukkaantumisen jälkeen etsiä vahvistusta hyökkäyksensä kärkiketjuihin.

– Markkinoilla oli suhteellisen vähän sopivia pelaajia, joten olemme todella iloisia, että saimme Oulan kaltaisen huippupelaajan Sportiin. Hän tuo joukkueeseemme juuri sitä osaamista, jota tässä tilanteessa tarvitsemme. Kun sopiva ratkaisu löytyi, neuvottelut etenivät nopeasti, ja on hienoa, että hänet nähdään kokoonpanossa jo lauantain HIFK-ottelussa. Haluan kiittää myös yhteistyökumppaneitamme, joiden tuella tämä merkittävä sopimus mahdollistui, Kemppainen kommentoi.

Sport kohtaa HIFK:n lauantaina kotonaan. Vaasalaiset ovat 17 joukkueen sarjassa tällä hetkellä sijalla 13. Yhdeksästä ottelusta kasassa on yhtä monta pistettä.