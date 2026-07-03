Rakennusvalvonnan kehotuksen taustalla on juhannuksen parveketurma Vantaalla.
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat kehottavat taloyhtiöitä tarkistamaan lasirakenteisten parvekekaiteiden turvallisuuden, kertoo Vantaan kaupunki.
Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat laatineet parvekkeiden lasikaiteiden tarkastuksesta yhteisen ohjeistuksen.
Vantaan kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että parvekkeiden turvallisuudesta on vastuussa rakennuksen omistaja.
Suositusten taustalla on sekä vuonna 2023 Vantaalla tapahtunut parvekeonnettomuus, että tänä juhannuksena Vantaalla sattunut onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi.