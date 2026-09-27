Asiantuntijoiden mukaan etätyö sopii parhaiten asiantuntijatehtäviin, jotka eivät ole riippuvaisia muista.

Etätyön hyödyt ja haasteet puhuttavat yhä työpaikoilla. Huomenta Suomessa työterveystieteiden tutkija Tea Korkeakunnas Gävlen yliopistosta ja johtava tutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta korostavat, että etätyö sopii erityisesti itsenäisiin asiantuntijatehtäviin.

– Etätyö toimii parhaiten tehtävissä, jotka eivät ole riippuvaisia muista ihmisistä, sanoo Korkeakunnas.

Ruohomäen mukaan etätyö helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista ja mahdollistaa paremman keskittymisen. Haasteena voi kuitenkin olla yhteisöllisyyden ja palautteen puute. Hän muistuttaa, että pitkään yksin tehty etätyö voi heikentää tiimityötä sekä innovointia.

Asiantuntijat kehottavat rytmittämään työpäivää ja pitämään taukoja myös kotitoimistolla.

– Työnantajan pitää muistaa ja huolehtia työntekijän jaksamisesta, sanoo Ruohomäki.

Miksi etätöihin suhtaudutaan epäillen? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

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