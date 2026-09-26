Lupa- ja valvontavirasto tarkasti syyskuun alussa Plastic Surgery Centerin tilat Helsingin Aleksanterinkadulla. MTV sai tietopyynnöllä haltuunsa tarkastuksen yhteydessä otettuja kuvia.
Lupa- ja valvontavirasto (LVV) teki yllätystarkastuksen Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n ja Plastic Surgery Center Tampere Oy:n tiloihin syyskuun toisella viikolla.
Tarkastuksissa havaittiin vakavia puutteita potilasturvallisuuden osalta. Vain muutamaa päivää myöhemmin LVV tiedotti, että se on määrännyt Aleksanterinkadulla sijaitsevien klinikoiden terveydenhuollon palvelutoiminnan keskeytettäväksi.
MTV on saanut tietopyynnöllä haltuunsa kuvia kohuklinikan tiloista. Niistä välittyy hälyttävän epäammattimainen vaikutelma yrityksen toiminnasta.
Pieni leikkaussali.
Toimenpiteissä käytettyjä välineitä puhdistettiin tiskiaineella.
LVV:n ottamissa kuvissa näkyy muuun muassa vanhentuneita avaamattomia rintaimplanttipakkauksia sekä kivennäisvesipaketteja potilasasiakirjoja sisältävien kansioiden päällä.
Kuvista päätellen potilaiden kylpytakkeja on säilytetty samassa kaapissa siivousvälineiden kanssa. Tämän lisäksi LVV kertoo muun muassa löytäneensä eritettä käytössä olleen imuletkun sisältä.