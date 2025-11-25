Crystal Palacen Ruesha Littlejohn myskäsi jalkapalloviheriöllä kuin kamppailu-urheilija ja paiskasi Leicesterin Hannah Cainin nurmen pintaan.
Irlannin maajoukkuepelaaja Ruesha Littlejohnilla keitti sunnuntaina Englannin naisten liigacupin ottelun toisella puoliajalla. Leicesterin ja Crystal Palacen pelaajilla oli nokkapokkaa, jonka yhteydessä Leicesterin Hannah Cain tuuppasi Crystal Palacen Littlejohnia selästä.
Littlejohn vastasi rajummalla liikkeellä. Hän tarttui Cainia niskan ympäriltä ja heitti Walesin maajoukkuenaisen nurmen pintaan.
Cain kierähti maassa kyljelleen ja piteli kaksin käsin päätään.
Littlejohn lensi temppunsa jälkeen punaisella kortilla ulos ottelusta.
Vierasjoukkue Crystal Palace oli kuitenkin jo vakaassa 3–0-johdossa. Se myös voitti ottelun kyseisin lukemin.