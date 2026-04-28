Piilolinssien huolimattomalla käytöllä voi olla ikävät ja pitkäkestoiset seuraukset.
HUSin Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä ja vastaanotoilla on havaittu kasvua vakavien sarveiskalvotulehdusten eli keratiittien määrässä, HUS kertoo tiedotteessaan. Tapauksista suuri osa liittyy piilolinssien käyttöön.
– Kohtaamme päivystyksessä ja vastaanotoilla jatkuvasti alle keski-ikäisiä potilaita, joilla on sarveiskalvotulehdus piilolinssien väärinkäytön vuoksi, kertoo silmätautien erikoislääkäri Henri Ruutala HUSin silmäpäivystyksestä tiedotteessa.
"Jo yksi virhe voi riittää aiheuttamaan tulehduksen"
Henri Ruutalan mukaan ilmiö näkyy eritoten nuorten aikuisten keskuudessa.
– Moni unohtaa linssit silmiin yöksi tai käyttää niitä uimassa, saunassa ja paljussa. Jo yksi tällainen virhe voi riittää aiheuttamaan tulehduksen, Ruutala varoittaa.
Yksi syy ongelmaan voi piillä siinä, että piilolinssien tilaaminen verkkokaupoista on nykyisin mahdollista ilman erillistä silmätutkimusta. Lisäksi kuukausilinssien käyttö on yleistynyt.