– Moni unohtaa linssit silmiin yöksi tai käyttää niitä uimassa, saunassa ja paljussa. Jo yksi tällainen virhe voi riittää aiheuttamaan tulehduksen, Ruutala varoittaa.

Missä säässä sinä vietät vappusi? Katso ennuste 102 paikkakunnalle!

Piilolinssine käyttöohje tulee lukea tarkkaan.

Ruutalan mukaan kyse on usein siitä, että potilaat ovat saaneet vajavaista ohjeistusta piilolinssien oikeaoppisesta käytöstä tai käyttöohjeita ei oteta vakavasti.

"Sarveiskalvo voi sulaa"

Sarveiskalvotulehduksen oireita ovat vetistys ja roskan tunne, sidekalvon verestys, kipu ja valonarkuus, kertoo Terveyskirjasto .

– Bakteeri tunkeutuu sarveiskalvoon ja tuottaa toksiineja, jotka sulattavat sarveiskalvokudosta. Silmäoireet pahenevat nopeasti, sarveiskalvo alkaa ohentua ja voi sulaa. Vaikeimmissa tapauksissa silmä voi puhjeta jo 1–2 vuorokaudessa, kertoo silmätautien erikoislääkäri Sanna Mörtenhumer HUSin sarveiskalvo- ja etuosakirurgian vastaanotolta tiedotteessa.