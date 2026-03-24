Kumpikaan blokki ei näyttänyt saavan parlamenttiin enemmistöä, joten vaa'ankieliasemaan oli pääsemässä ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenin moderaatit.

Tanskassa sosiaalidemokraatit oli tiistai-iltana säilyttämässä paikkansa suurimpana puolueena, kertoivat ovensuukyselyt.

Puolueen vaalitulos näytti kuitenkin olevan historiallisen huono.

Danmarks Radion ovensuukyselyn mukaan puolue oli jäämässä 19,2 prosentin kannatukseen, mikä olisi kehnoin tulos vuoden 1901 jälkeen. Silloin puolue sai 17,1 prosentin ääniosuuden. Vielä neljä vuotta sitten sosiaalidemokraatit sai 27,5 prosenttia äänistä.

Toisen, TV2:n ovensuukyselyn mukaan sosiaalidemokraatit oli saamassa 21 prosenttia äänistä.

Ovensuukyselyiden mukaan pääministeri Mette Frederiksenin johtama vasemmistoblokki on jatkossakin suurempi kuin oikeistoblokki, mutta kumpikaan niistä ei näyttäisi saavan enemmistöä parlamenttiin.

Vasemmistoblokille ennakoitiin 83–86 paikkaa 179-paikkaisille kansankäräjille, kun taas oikeistoblokki oli saamassa 75–78 paikkaa.

Siksi ulkoministeri Lars Lökke Rasmussenin pieni keskustalainen moderaatit-puolue oli pääsemässä vaa'ankieliasemaan hallitusta muodostettaessa. Se oli saamassa ovensuukyselyiden mukaan noin 8 prosenttia äänistä ja 14 paikkaa.

"Vaihtoehdot pahempia"

Tanskaa jo vuodesta 2019 johtaneen Frederiksenin odotettiin ennen vaaleja jatkavan virassaan myös vaalien jälkeen.

Tanskalaisen Politiken-lehden politiikan asiantuntijan Elisabet Svanen mukaan Tanskassa ihmiset eivät välttämättä pidä Frederiksenistä, mutta näkevät tämän silti oikeana johtajana maalle.

Frederikseniä on moitittu muun muassa itsevaltaisuudesta.

Tiistaiaamuna Kööpenhaminan raatihuoneen edustalle kertyi jonoa, kun moni työmatkalainen kävi jättämässä äänensä.

– Vaihtoehdot (Mette Frederiksenille) ovat pahempia, muotoili äänestämässä ollut 24-vuotias opiskelija Freja Strandlod.

Turvallisuuspolitiikka tärkeää

Uutistoimisto Ritzaun tutkimusyritys Voxmeterillä pari viikkoa ennen vaaleja teettämän kyselyn mukaan ilmasto- ja ympäristöasiat olivat tärkein teema noin kolmasosalle äänestäjistä.

Tämän taustalla saattoi olla maassa käyty keskustelu puhtaasta juomavedestä.

Myös Grönlanti sekä sodat Ukrainassa ja Lähi-idässä heijastuivat vaaleihin. Ritzaun kyselyssä yli viidennes äänestäjistä piti puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa tärkeimpänä vaaliteemana.

Vaalien alla kiisteltiin lisäksi sosiaalidemokraattien ehdottamasta 0,5 prosentin varallisuusverosta rikkaimmille eli yli 25 miljoonaa kruunua (reilut 3,3 miljoonaa euroa) omistaville.

Vaaleissa oli kaikkiaan 4,3 miljoonaa äänioikeutettua. Äänestää saivat myös ne nuoret, jotka täyttivät viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta.