Slovenian parlamenttivaaleissa liberaalit olivat yltämässä hienoiseen vaalivoittoon, kun lähes kaikki äänistä oli laskettu.

Liberaalit olivat saamassa noin 28,6 prosenttia ja konservatiivit noin 28,0 prosenttia äänistä. Istuva pääministeri, liberaalien Robert Golob julisti myöhään sunnuntai-iltana puolueensa voittaneen vaalit.



Ovensuukyselyt ennakoivat liberaaleille niukkaa voittoa. Tulosten perusteella Golobin puolue oli saamassa 29 paikkaa maan 90-paikkaisessa parlamentissa, kun taas entisen pääministerin Janez Jansan oikeistolainen SDS-puolue 28 paikkaa.



– Koska olemme saaneet (kansan) luottamuksen, voimme nyt suunnata eteenpäin vapauden auringon alla, 59-vuotias Golob sanoi hurraaville kannattajilleen.



Loput äänistä olivat jakautumassa pienten puolueiden kesken, minkä vuoksi analyytikot ennustuvat, että vakaan hallituksen muodostaminen tulee olemaan vaikeaa.



– Meillä on edessä vaikeat neuvottelut, mutta emme aio neuvotella suvereniteetistamme. Emme anna ulkomaalaisten päättää suvereniteetistamme, hän sanoi.

Käänne ennen vaaleja

Vielä vaalien alla mielipidemittaukset olivat povanneet, että voiton veisi oikeistolainen SDS-puolue ja kolminkertainen entinen pääministeri Jansa syrjäyttäisi Golobin.



Ennen äänestystä ero mielipidemittauksissa umpeutui. Syynä käänteeseen uskottiin olleen vaaleja varjostanut skandaali, jossa Jansan tukijoiden väitettiin yrittäneen vaikuttaa vaaleihin israelilaisyhtiön avulla, kertoi uutistoimisto AFP.



Korruptiosta tuomittu ja vankilassakin istunut Jansa kuuluu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Unkarin pääministerin Viktor Orbanin ihailijoihin. Suomessa Jansa muistetaan parinkymmenen vuoden takaisesta lahjusskandaalista, joka liittyi asekauppoihin puolustustarvikeyhtiö Patrian kanssa.



Jansan neljä vuotta sitten vaaleissa syrjäyttänyttä liberaalia Golobia on häntäkin syytetty muun muassa vallan väärinkäytöstä.