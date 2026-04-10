Valuta jogurtti: Sekoita suola jogurtin joukkoon. Kaada jogurtti harson, kahvisuodattimen tai puhtaan keittiöpyyhkeen läpi siivilään. Anna valua jääkaapissa 12–24 tuntia, kunnes koostumus on paksu ja tuorejuustomainen.

Muotoile pallot: Ota valutetusta massasta pieniä annoksia ja pyörittele käsin palloiksi. Jos massa tarttuu, kostuta kädet kevyesti vedellä tai öljyllä.

Kuivata hetki: Aseta pallot leivinpaperille ja anna niiden kuivahtaa jääkaapissa vielä 1–2 tuntia. Tämä auttaa niitä pysymään kasassa.

Maustaminen: Levitä Zaataria tai mustakuminaa tai chilimausteseosta (valintasi mukaan) tasaselle alustalle ja pyörittele pallot jauheessa kauttaaltaan. Laita pallot puhtaaseen purkkiin. Lisää pallot purkkiin. Kaada päälle oliiviöljyä niin, että pallot peittyvät