Bensa kallistumassa yli 15 senttiä litralta – MTV:n tiedot: Hallitus etsii ratkaisuja

Kyse on uudesta EU:n päästökaupasta, joka alkaa vuonna 2027. Lakia valmistellaan kuitenkin jo ministeriössä, ja se tulee voimaan ensi kesänä.

Gallupkysely bensapumpulla: vaikuttaako hinta paikan valintaan? Katso video:

Hallitus päättää tammikuun aikana lykkäyksen hakemisesta

Suomi voi hakea lykkäystä, jos käytössä on kansallinen hiilivero, joka täyttää ehdot.

Asiaa on puitu hallituksen kesken talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksen sisällä on asiasta erilaisia näkemyksiä.

– Jos lykkäys on – kuten toistaiseksi siltä näyttää – parempi vaihtoehto Suomen kannalta, näin pitää tehdä, liikenne- ja viestintäministeri, ministerivaliokuntaan kuuluva Lulu Ranne (ps.) sanoo.

Hallituksen on määrä päättää tammikuussa mahdollisen lykkäyksen hakemisesta.

Lykkäys ei välttämättä parempi vaihtoehto

Hallitus on sopinut, että se ei omilla toimillaan nosta polttoaineen hintaa.

Uudesta päästökaupasta on sovittu EU:ssa jo viime vuonna, mutta bensan hinnan nousu tulevina vuosina aiheuttaisi silti päänvaivaa hallituksessa.

Lykkäyksen ehtona on, että Suomella on käytössään vaihtoehtoinen hiilivero, jonka taso on korkeampi kuin päästöoikeuksien keskimääräinen hintataso.