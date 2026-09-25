Hallitus ei ole tämän päivän neuvotteluissaan päässyt sopuun toimista, joilla pyrittäisiin alentamaan polttoaineiden pumppuhintoja.
Valtiovarainministeri Riikka Purra pitää selvänä, ettei uusiin veronalennuksiin ole mahdollisuuksia.
Purra sanoi MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa, että polttoaineiden hintoihin vaikuttavat Suomessa osaltaan vähäinen kilpailu ja polttoainejakelijoiden toimintatavat.
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Huoltamo- ja liikennepalvelualojen toimialajärjestö Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen kertoo MTV:n haastattelussa, että olisi hienoa, jos Suomessa olisi useampia toimijoita myymämässä autoilijoille polttonesteitä.
– Varmasti näin se kilpailu piristäisi sitä hintakuvaa. Mutta kuinka realistista se on, että me saataisiin tänne kilpailua lisää, niin se on taas aivan toinen kysymys, Salonen pohtii.
Tänään kerrottiin, että Saksa hyväksyi lain polttoaineiden verotuksen alentamiseksi. Polttoaineiden verotusta on tarkoitus laskea Saksassa 17 sentillä litralta. Tämä maksaa valtiolle myös useita miljardeja.
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Salonen toteaa, että polttoaineiden korkeiden hintojen ansiosta Suomen valtio on saanut maaliskuusta alkaen 150–200 miljoonan euron edestä ennakoimatonta arvonlisäveroa.