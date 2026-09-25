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Salonen toteaa, että polttoaineiden korkeiden hintojen ansiosta Suomen valtio on saanut maaliskuusta alkaen 150–200 miljoonan euron edestä ennakoimatonta arvonlisäveroa.

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– Varmasti näin se kilpailu piristäisi sitä hintakuvaa. Mutta kuinka realistista se on, että me saataisiin tänne kilpailua lisää, niin se on taas aivan toinen kysymys, Salonen pohtii.

Huoltamo- ja liikennepalvelualojen toimialajärjestö Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen kertoo MTV:n haastattelussa, että olisi hienoa, jos Suomessa olisi useampia toimijoita myymämässä autoilijoille polttonesteitä.

Purra sanoi MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa, että polttoaineiden hintoihin vaikuttavat Suomessa osaltaan vähäinen kilpailu ja polttoainejakelijoiden toimintatavat.

Hallitus ei ole tämän päivän neuvotteluissaan päässyt sopuun toimista, joilla pyrittäisiin alentamaan polttoaineiden pumppuhintoja.

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Purra totesi myös MTV:n haastattelussa, että kun öljyn maailmanmarkkinahinta nousee, niin lisäys välittyy nopeasti Suomen pumppuhintoihin. Purran mukaan maailmanmarkkinahinnan laskiessa muutos ei sitten välitykään Suomeen yhtä vikkelästi.

Salonen kertoo havainneensa saman ilmiön seuratessaan hintoja ja niiden kehitystä kuluttajana.

– Se, että miten öljy-yhtiöt tämän asian ovat ratkaisseet – hehän sen ratkaisevat aika pitkälti, että miten hinnat on pumpuissa näkyvissä – sitä on vaikea ulkopuolisen sanoa.

Salonen ei kommentoi suoraan kysymystä siitä, kuka polttonesteiden korkeilla hinnoilla tekee rahaa tällä hetkellä. Hän uskoo, että niin öljy-yhtiöissä kuin jakeluyhtiöissäkin koitetaan huolehtia katteista.