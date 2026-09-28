Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb.
Stubb kommentoi datakeskustilannetta yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa.
Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi.
Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.