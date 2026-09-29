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Ympäristöaktiivit ovat pöyristyneitä 330 hehtaarin hakkuista, jotka on tehty ilman ympäristövaikutusten arviointia.

– Kun satelliittikuvista tarkastelimme näitä yli 300 hehtaarin hakkuita, näyttää siltä, että kaavan mukaisista säästettävistä luontokohteistakin neljä on nyt jo kyllä jyrätty, Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kertoo MTV Uutisille.

Yhdysvaltalaista teknologiayhtiötä Googlea edustava Tuike Finland hakkasi Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla 330 hehtaaria metsää ilman ympäristövaikutusten arviointia.

Suomen Luonnonsuojeluliitto pyytää Lupa- ja valvontavirastoa ryhtymään hallintopakkokeinoihin Muhoksen datakeskushankkeen laajojen hakkuiden takia.

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Muhos sanoutui irti hakkuista

Lupa- ja valvontaviraston yksikönjohtajan Sari Myllyojan mukaan virasto on laittanut selvityspyynnöt asiasta Googlelle ja Muhoksen kunnalle sekä Kajaanin kaupungille, koska Kajaanin suunnassa on käynnissä vastaavanlainen hanke.

Siihen, onko Lupa- ja valvontavirastolla oikeus keskeyttää työmaa tällaisessa tapauksessa, Myllyoja ei ota kantaa tässä vaiheessa.