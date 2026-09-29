Muhoksen kunta irtisanoutuu Googlen datakeskushankkeen laittomista hakkuista.
Suomen Luonnonsuojeluliitto pyytää Lupa- ja valvontavirastoa ryhtymään hallintopakkokeinoihin Muhoksen datakeskushankkeen laajojen hakkuiden takia.
Yhdysvaltalaista teknologiayhtiötä Googlea edustava Tuike Finland hakkasi Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla 330 hehtaaria metsää ilman ympäristövaikutusten arviointia.
– Kun satelliittikuvista tarkastelimme näitä yli 300 hehtaarin hakkuita, näyttää siltä, että kaavan mukaisista säästettävistä luontokohteistakin neljä on nyt jo kyllä jyrätty, Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kertoo MTV Uutisille.
Dronekuvaa Muhoksen datakeskuksen alueelta Leppiniemellä Muhoksella 11. syyskuuta 2026.Str / Lehtikuva
Ympäristöaktiivit ovat pöyristyneitä 330 hehtaarin hakkuista, jotka on tehty ilman ympäristövaikutusten arviointia.
– Luonnonsuojeluliitossa emme muistaneet 86-vuotisen toimintajaksomme aikana yhtään vastaavaa tapausta.