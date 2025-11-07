Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Puuilossa myydyn lampun puutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Puuiloissa myydyn LED-valaisimen puutteesta.

LEDRafik-valaisimen mukana toimitetuista LED-putkista puuttuvat Tukesin mukaan kaikki merkinnät.

Lamppuihin eikä valaisimiin ole merkitty, miten päin ne tulisi asentaa valaisimeen, mikä voi johtaa lampun asentamiseen niin, että verkkosyöttö on oikosulussa. Riskinä ovat tulipalo ja sähköisku.

Tuotteen tekniset arvot ovat 2x22 W, 220-240 V~, 50/60Hz, class II, IP44. Kyseessä on erä 2024-07.Tukes

Tuote poistetaan markkinoilta. Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.