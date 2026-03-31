Intia aloittaa hurjan urakan. Edellisestä väestölaskennasta on vierähtänyt jo 15 vuotta.

Intia aloittaa keskiviikkona maailman suurimman väestönlaskennan, johon osallistuu vuoden aikana yli kolme miljoonaa virkamiestä.

Intiassa on arviolta 1,4 miljardia asukasta, mikä on maailman suurin väestömäärä. Vuonna 2023 YK arvioi, että Intia oli ohittanut Kiinan väkimäärän.

Intialla on yhä suurempia haasteita tarjota sähköä, ruokaa ja asuntoja kasvavalle väestölleen. Monissa Intian suurkaupungeissa kamppaillaan vesipulan, ilman ja veden saastumisen sekä ylikuormittuneiden slummien kanssa.

Intiassa ei ole laskettu väestöä sitten vuoden 2011, jolloin ihmisiä oli 1,2 miljardia. Vuoden 2021 laskentaa lykättiin koronapandemian vuoksi.

Kasteista ei tietoa pitkään aikaan

Laskennassa otetaan huomioon myös poliittisesti arkaluontoinen kastijärjestelmä, eli hindulaisuuteen liittyvä tuhansia vuosia vanha sosiaalinen hierarkia. Se määrittää Intiassa yhä sosiaalista asemaa ja vaikuttaa koulutukseen, resursseihin ja mahdollisuuksiin.

Väestönlaskenta suoritetaan kahdessa erässä. Huhtikuusta syyskuuhun kestävässä vaiheessa kirjataan tiedot asunnoista ja palveluista. Toisessa vaiheessa keskitytään väestön rakenteeseen, kuten taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan ja kasteihin.

Vuonna 2011 tehtyä kastitutkimusta ei julkaistu, mitä viranomaiset perustelivat tietojen epäjohdonmukaisuudella. Edellisen kerran väestönlaskennassa kerättiin kattavia kastitietoja Britannian siirtomaavallan aikana vuonna 1931.

Sen jälkeen hallitukset ovat vastustaneet tietojen päivittämistä vedoten hallinnolliseen monimutkaisuuteen ja huoliin poliittisista jännitteistä.