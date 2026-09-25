Kuhaa ei kannata lähteä pyytämään liian syvältä, sillä se voi aiheuttaa kalalle ongelmia. Erityisen hankala tilanne syntyy, jos saalis on alamittainen.

Kalakavereiden tärpit -sarjassa toimittaja Petteri Savolainen tutustuu kuhankalastukseen kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalon kanssa.

Kuhan jigauksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka syvältä kalaa pyytää. Kuha on umpirakkoinen kala, joka ei kestä nopeita paineenvaihteluita. Tämän vuoksi kuhaa ei kannata lähteä nostamaan kovin syvältä.

Kuusisalo kertoo pitäneensä itse noin 8–9 metriä eräänlaisena rajana, jonka tuntumasta kuhaa on vielä pyydetty.

Alamittainen on vapautettava

Ruokakalaksi ottaminen ei aina käy ratkaisuksi. Jos syvältä nostettu kuha nimittäin osoittautuu alamittaiseksi, kalaa ei saa ottaa saaliiksi.

– Alamittainenhan on pakko vapauttaa, vaikka se olisi vahingoittunut, Kuusisalo muistuttaa.

Kuhan lakisääteinen alamitta on 42 senttimetriä, mutta vesistökohtaisia vaihteluja voi olla.

Käytännössä Kuusisalon mukaan vahingoittunut kala pitää siis tappaa ja heittää veteen.

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