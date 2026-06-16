Olkiluoto 2:n huolto kesti 11 päivää, kun Olkiluoto 1:stä huollettiin lähes kaksi kuukautta.

Olkiluodon ydinvoimalan kahden laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, Teollisuuden Voima (TVO) kertoo.

TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto 2:ssa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto 1:n huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes kaksi kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä.

Olkiluoto 3 -laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn.