Keskivertosuomalainen söi juustoa viime vuonna 27 kiloa.
Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjanlihaa.
Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden.
Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan pari sataa grammaa henkeä kohden.
Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.