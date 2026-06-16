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Joan Garcia

– Unai Simon pelaa, mikä ehkä monia ihmetyttää, mutta kyseessä on erittäin hyvä ja laadukas maalivahti, Niemi totesi.

– Mielestäni Unai Simon on debyytistään asti nostanut maalivahdin pelipaikan vaatimustasoa. Voitimme Kansojen liigan ja Euroopan mestaruuden hänen kanssaan. Hän on loistava maalivahti, joka on antanut meille nämä pokaalit aloittavana maalivahtina, Raya kiitteli virkaveljeään.

– Tämä on surkuhupaisa tilanne. Kukaan ei ole omassa seurajoukkueessaan ykkösmaalivahti. Siellä on Rangersin kakkosmaalivahti (Kelly) pelannut tasan nolla minuuttia ja ollut loukkaantuneena. Skotlannin ensimmäisen pelin pelannut Angus Gunn on saanut Nottingham Forestissa yhden puoliajan. Turnauksen vanhin pelaaja ja minulle Heartsista tuttu Craig Gordon on pelannut 226 minuuttia.