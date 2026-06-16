Jalkapallon MM-historia tuntee lukuisia kivikovia maalivahtikolmikoita. MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi listasi MTV:n jalkapallostudiossa eri kisojen kovimpia trioja viime vuosikymmeniltä. Jotkut maat lähettävät turnaukseen myös kolmikkoja, joiden pelituntuma on vähintäänkin ohut.
Espanjan maalivahtien peluutusta on käynnissä olevien kisojen alla kummeksuttu. Arsenalin Valioliigan mestariksi huippuotteillaan torjunut David Raya istuu vaihdossa samoin kuin Barcelonassa loistanut .
– Unai Simon pelaa, mikä ehkä monia ihmetyttää, mutta kyseessä on erittäin hyvä ja laadukas maalivahti, Niemi totesi.
Onko hän paras maalivahti tästä Espanjan kolmikosta?
– Olen nähnyt häntä vähemmän kuin David Rayaa, mutta jos Simon on parempi kuin Raya, silloin puhutaan ehdottomasti yhdestä maailman parhaasta maalivahdista.
Athletic Bilbaon maalivahdin on arvioitu kantavan torjuntavastuun todennäköisesti siksi, että hän on ollut jo pitkään päävalmentaja Luis de la Fuenten luotettu. Kolmikko on pyrkinyt julkisuudessa hälventämään arvailuja hierarkiaan liittyvästä eripurasta.
– Espanja on erittäin hyvissä käsissä riippumatta siitä, kuka pelaa, Raya lausui ennen kisoja.
– Mielestäni Unai Simon on debyytistään asti nostanut maalivahdin pelipaikan vaatimustasoa. Voitimme Kansojen liigan ja Euroopan mestaruuden hänen kanssaan. Hän on loistava maalivahti, joka on antanut meille nämä pokaalit aloittavana maalivahtina, Raya kiitteli virkaveljeään.
Kaikki Espanjan kisavahdit pelasivat viime kaudella seurajoukkueissaan yli 4000 minuuttia. Vastaavasta tuntumasta eivät nauti esimerkiksi Skolannin maalivahtikolmikko Angus Gunn, Liam Kelly ja Craig Gordon.
– Tämä on surkuhupaisa tilanne. Kukaan ei ole omassa seurajoukkueessaan ykkösmaalivahti. Siellä on Rangersin kakkosmaalivahti (Kelly) pelannut tasan nolla minuuttia ja ollut loukkaantuneena. Skotlannin ensimmäisen pelin pelannut Angus Gunn on saanut Nottingham Forestissa yhden puoliajan. Turnauksen vanhin pelaaja ja minulle Heartsista tuttu Craig Gordon on pelannut 226 minuuttia.
– Tällä hetkellä näyttää siltä, että Angus Gunn on ykköspussari, mutta eihän tällaiseen tilanteeseen pitäisi joutua, että MM-kisoihin lähdetään noilla minuuteilla. Veskarit eivät ole käytännössä pelanneet ollenkaan, Niemi ihmetteli.
Katso Antti Niemen nostoja MM-historian kovimmista maalivahtikolmikoista artikkelin yläosan videolta.