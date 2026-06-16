Jyväskylään on määrä rakentua lähivuosina NBA-tähti Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli.

Jyväskylän kaupunki kertoo solmineensa Markkasen kanssa aiesopimuksen hallin rakentamisesta. Vehkalammen puistoon suunnitellun hallin rakentaminen on määrä käynnistyä vuonna 2028, ja halli valmistuisi vuonna 2029.

Halli suunnitellaan ensisijaisesti koripallon tarpeita varten, mutta rakentuessaan halli tarjoaisi olosuhteet myös muiden lajien harrastamiselle.

Markkasen mukanaolon myötä hallissa tultaisiin järjestämään maksuttomia harrastevuoroja lapsille ja nuorille. Myös paikalliset seurat saisivat käyttöönsä kohtuuhintaisia vuoroja.

– Kun itse harjoittelin nuorena Jyväskylässä, ei talvisin ollut oikein paikkaa, jonne olisi voinut mennä omatoimisesti heittelemään tai harjoittelemaan. Haluankin olla mukana tarjoamassa tulevaisuuden nuorille laadukkaita koripallon harjoituspaikkoja ja turvallisia ympäristöjä liikkua ja viettää aikaa yhdessä, Markkanen kertoo tiedotteessa.

– Tuntuu merkitykselliseltä olla mukana mahdollistamassa jotain pysyvää ja jättää samalla oman jälkensä Jyväskylään.

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston mukaan Markkasen esimerkillä on merkitystä.

– Jyväskylästä voi nousta aivan maailman huipulle urheilemaan. Hän on esikuva monelle, ja olemme kiitollisia, että hän haluaa kaupungin kanssa lähteä yhteistä hanketta toteuttamaan.

Nyt tehty aiesopimus ei vielä sido kumpaakaan osapuolta. Viralliset päätökset hallin rakentamisesta ja yhteistyön sisällöistä etenevät kaupungin päätöksentekoelimiin ensi vuoden aikana.