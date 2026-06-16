Norwegian ostaa Tjäreborgin noin 730 miljoonalla eurolla.
Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborgin.
Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50 prosenttia.
Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron, käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta.
Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää.