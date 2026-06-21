Prinssi Harry teki vuosia sitten ennen hänen ja Meghanin häitä suuren virheen.
Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät brittihovin taakseen jo yli viisi vuotta sitten, mutta ovat yhä edelleen sen kuninkaallisen perheen jäsenistä eittämättä kaikista puhuttavimmat.
Kun Meghanista, joka teki ennen kuninkaalliseen perheeseen liittymistään uraa näyttelijänä, tuli herttuatar Meghan hänen mentyään naimisiin Harryn kanssa, oli monien mielissä ennen kaikkea toiveikkuutta.
Niin oli myös kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen mielessä.
– Kyllä ajattelin, että siinä on mahtava modernisaation mahdollisuus, että otetaan hoviin nainen, joka on elänyt omaa elämäänsä. Hän on tehnyt töitä, on ollut jo naimisissa eikä ole kauhean angloamerikkalainen.
Harry ja Meghan menivät naimisiin toukokuussa 2018. Jaatinen oli itsekin Lontoossa matkalla häiden aikaan ja havainnoi tuolloin selkeästi, kuinka innoissaan myös britit näistä kuninkaallisista häistä olivat.
Ennen kaikkea Jaatisen mukaan tuolloin kansalaiset tuntuivat olevan onnessaan siitä, että vietettiin nimenomaan prinssi Harryn häitä.
– Englantilaiset rakastivat Harrya. Hänelle annettiin anteeksi aivan kaikki. Nyt oli sellainen hetki, että se surullinen, pieni poika oli löytänyt onnen ja rauhan. Kansa nimenomaan kannusti sitä. Meghan oli siinä mielessä vähän kakkosena omissa häissään.
Häitä varjosti kuitenkin eräs synkkä pilvi. Tai pilvet, sillä ennen häitä oli jo kohuttu muun muassa Meghanin isän paparazzikohusta sekä Meghanin ja huhutusta riidasta, joka sai osapuolista toisen kyyneliin.