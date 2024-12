Olgan ensimmäinen vuosi artistina huipentui neljään Emma-ehdokkuuteen.

Reilu vuosi sitten Salatut elämät -ohjelmasta jättäytynyt ja unelmiaan musiikkialalle tavoittelemaan lähtenyt laulaja Olga (Heikkala) sai tänä vuonna peräti neljä Emma-ehdokkuutta. Alkuvuonna Uus Bitch -kappaleellaan rytinällä musiikkimaailmaan astellut laulaja on ehdolla kategorioissa Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Pop sekä yleisöäänestys.

Emma-gaalan ehdokaslehdistötilaisuuteen torstaina 12. joulukuuta saapunut Olga kertoi MTV Uutisille, että ehdokkuudet tuntuvat hänestä ihanalta.

– Minulla on sikahyvä fiilis. Olen todella haipeissa, hän iloitsi.

Olga kertoi maaliskuussa Huomenta Suomen haastattelussa, että pelkäsi aluksi lähteä musiikkiuralle. Nyt alkuvuoden tuntemukset tuntuvat hänestä kaukaisilta.

– Olen päässyt siitä yli. Jos on muita nuoria tyyppejä, jotka tekevät musaa ja vähän epäilevät itseään, niin haluan rohkaista, että go for it. Laastari repäistään vain kerran. Siinä ei voi tapahtua mitään pahaa, hän sanoi.

Samat sanat sanottiin noin vuosi sitten myös hänelle itselleen.

– Olin tosi peloissani. Luulen, että sen pitikin mennä niin, että tavallaan kasvoin siihen. Olin varma, että minun on pakko tehdä tämä, ei ole muita vaihtoehtoja, hän kertaa päätöstään hypätä musiikin pariin.

Olga esiintyi kesällä muutamaan otteeseen Isac Elliotin kanssa, kun kaksikko esitti yhteiskappaleensa Stadi (Alicia) muun muassa Flow-festivaaleilla ja Ruisrockissa. Lokakuussa laulaja heitti ensimmäisen ikioman keikkansa Lost In Music -festivaaleilla Tampereella.

Esiintyessään Olga on usein pukeutunut niukkoihin vaatteisiin, esimerkiksi timanttialushousuihin. Laulajan esiintymisasuista on aika ajoin virinnyt keskustelua sosiaalisessa mediassa, jossa kirjoittelijat ovat kyseenalaistaneet hänen lavatyyliään.

Olga haluaa muistuttaa, ettei pukeutuminen ole niin vakavaa.

– Rakastan kaikenlaisia upeita vaatteita. Olen katsonut supertähtiä ylöspäin koko elämäni ja ajatellut, että heillä on upeita vaatteita. Sanoin parhaalle kaverilleni, että haluan timanttipikkarit (esiintymisasuksi), hän sanoi.

– Se ei ole niin vakavaa, ne ovat vain vaatteita. Joillain on farkut, joillain pikkarit. Antakaa minun olla, hän nauroi.

Olga odottaa innolla albuminsa julkaisua sekä tulevan kesän keikkoja.

– Olen tosi fiiliksissä siitä, että ihmiset näkevät show'ni. Moni on nähnyt minut somessa ja kuunnellut musiikkiani, mutta he eivät ole nähneet show-Olgaa. Olen siitä tosi innoissani.