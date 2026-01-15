Poliisin mukaan kadoksissa oleva mies saattaa liikkua pitkiäkin matkoja.
Hämeen poliisi kaipaa havaintoja 85-vuotiaasta miehestä. Mies poistui kotoaan Lahden Mukkulassa keskiviikkona 14. tammikuuta, eikä hänestä ole sen jälkeen tehty havaintoja.
Kadonnut mies on noin 175 senttiä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on päällään todennäköisesti siniset farkut sekä vihertävä toppatakki.
Kadonneella on muistisairaus, mutta hän on hyväkuntoinen ja saattaa liikkua pitkiäkin matkoja. Aiemmissa vastaavissa tapauksissa hänet on löydetty kauppaliikkeistä.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot kadonneesta hätäkeskukseen numeroon 112.