Toyota tiedotti sunnuntai-iltana, että rajusti ulos ajaneet Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia ovat päässeet pois sairaalasta.

Toyotan Sebastien Ogier ajoi Suomen MM-rallin 17. erikoiskokeella rajusti ulos. Ogier ja kartanlukija Ingrassia vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon. Nyt Toyota kertoo, että he ovat päässeet pois sairaalasta ja lähteneet kotimatkalle. Ogier ja Ingrassia olivat olleet yön tarkkailussa sairaalassa.

– Sekä henkilökunta että tiimi haluavat kiittää kaikkia tuesta ja tsemppivesteistä, lääkintähenkilökunnasta faneihin, Toyota kirjoitti tiedotteessaan.

Sami Pajari ajoi Suomen MM-rallin voittoon. Se oli suomalaiselle toinen peräkkäinen, sillä hän oli myös ykkönen Virossa.

Katso pääkuvan videolta Ogierin ulosajo. Alla olevalla videolla MTV Urheilun asiantuntijan Jari Ketomaan analyysi tilanteesta.

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