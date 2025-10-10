Presidentti Stubb voisi olla valmis antamaan Trumpille Nobelin rauhanpalkinnon, jos Venäjän ja Ukrainan välille saataisiin rauha.

Suomalaisittain koettiin historiallisia hetkiä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi torstaina Suomen presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) Valkoisessa talossa. Tapaamisen yhteydessä presidentit allekirjoittivat aiesopimuksen yli kuuden miljardin dollarin (5,2 miljardin euron) arvoisesta jäänmurtajakaupasta.

Tunnelma oli tiivis, kun Yhdysvaltain presidentin työhuoneeseen ahtautuivat molempien maiden delegaatioiden edustajat sekä mittava joukko suomalaista ja kansainvälistä mediaa.

Presidenttien välinen kanssakäyminen oli silti vapautunutta. Aiemmin samana päivänä Gazan aselevosta ilmoittanut Trump vaikutti olevan erinomaisella tuulella. Tuttuun tapaan hän hehkutti estottomasti itseään, mutta myös Suomea sekä Suomen valtiojohtoa.

Trump sanoi, että Suomi tulee opettamaan Yhdysvalloille jäänmurtajabisnestä. Sopimus sisältää 11 jäänmurtajaa, joista seitsemän valmistetaan Yhdysvalloissa ja neljä Suomessa.

– Ostamme maailman parhaimmat jäänmurtajat. Eikä kukaan tee niitä yhtä hyvin kuin Suomi, Trump sanoi.

Stubb sanoi uskovansa, että presidentti Trump on tehnyt merkittävän strategisen päätöksen.

– Me kaikki tiedämme, että Arktinen alue on tärkeä strategisesti, sotilaallisesti ja myös taloudellisesti. Ja nyt voimme työskennellä sen parissa yhdessä, Stubb sanoi.

STT kysyi Trumpilta, miten tämä näkee tilanteen Arktisella alueella kehittyvän ja onko Suomella ja Yhdysvalloilla muita suunnitelmia yhteistyöstä siellä. Trump vastasi Suomen ostavan Yhdysvalloilta paljon sotilaskalustoa.

– Monet isot maatkaan eivät osta yhtä paljon, Trump sanoi vastaamatta suoraan alkuperäiseen kysymykseen.

Presidentti Stubb kertoi myöhemmin Suomen medialle pidetyssä tilaisuudessa, että Trumpin kanssa ei keskusteltu torstaina siitä, ovatko maiden intressit arktisessa yhteistyössä yhteneväiset.

– Mutta uskallan väittää, että kyllä ovat. Eli arktinen turvallisuus, arktinen kaupankäynti, ympäristö ja varmasti nämä jäänmurtajat ovat osa tätä kokonaispakettia, Stubb jatkoi.

Keskustelu jäänmurtajista alkoi presidenttien mukaan jo heidän ensimmäisessä yhteisessä puhelussaan marraskuussa 2024, kun Trump oli vasta valittu toiselle kaudelleen. Stubb painotti kuitenkin myöhemmin suomalaismedialle, että sopimusprosessi on ollut pitkä ja vaatinut lukuisien eri osapuolien työpanosta.

Trump lupaa puolustaa Suomea tarmokkaasti

Jäänmurtajien lisäksi presidentit olivat Stubbin mukaan puhuneet lyhyesti myös Ukrainasta, puolustusyhteistyöstä, Natosta sekä Palestiinasta.

Valkoisessa talossa Stubb kehui Trumpia vuolaasti Gazan rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen hyväksymisen johdosta. Trumpilla oli neuvotteluissa keskeinen rooli.

– Haluan onnitella sinua siitä, mitä olemme nähneet edellisen 24 tunnin aikana Gazassa. Minusta sopimus on historiallinen, Stubb sanoi.

Media kysyi Stubbilta, uskooko hän, että Trump ansaitsee Nobelin rauhanpalkinnon, jonka tämänvuotinen saaja julkistetaan tänään perjantaina.

Stubb vastasi, että hänen näkemyksensä mukaan isossa kuvassa on kaksi isoa ratkaistavaa tilannetta. Ensimmäinen on Lähi-idässä, jossa nähdään jo tuloksia.

– Sitten on Venäjän ja Ukrainan välinen. Kun nämä on ratkaistu, en näe mitään esteitä, Stubb sanoi.

Trumpilta kysyttiin puolestaan, puolustaisiko hän Suomea, jos Venäjä hyökkäisi maahan.

– Kyllä puolustaisin. He ovat (sotilasliitto) Naton jäsen. He ovat hienoja ihmisiä. Mutta en usko, että niin käy, Trump sanoi.

Toisen toimittajan kysyessä tarkennusta siihen, miten tarkalleen ottaen Yhdysvallat puolustaisi Suomea, Trump vastasi yhdellä sanalla.

– Tarmokkaasti.

Stubb lisäsi Trumpin kommenttiin, että Suomen ja Yhdysvaltojen armeijoiden toiminnan yhteensovittaminen on edennyt hyvin.

Trumpilta kysyttiin myös, aikooko Yhdysvallat vetää joukkojaan pois Euroopasta, jonka pitäisi Yhdysvaltojen mielestä ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

– Emme, mutta saatamme liikutella niitä ympäriinsä, Trump vastasi.

"Kova kaarti" paikalla

Pääministeri Orpo ei peitellyt tyytyväisyyttään sopimuksen johdosta. Trumpille hän kertoi, että jäänmurtajasopimus on Suomelle hyvin tärkeä, koska maan talous on kärsinyt Venäjän Ukraina-aggression vuoksi.

– Tämä sopimus tarkoittaa työpaikkoja, ja työpaikat tarkoittavat toivoa. Kiitos johtajuudestanne tässä, Orpo sanoi.

Orpon vastinparina vastapäisellä sohvalla istui Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, minkä lisäksi paikalla olivat muun muassa ulkoministeri Marco Rubio ja puolustusministeri Pete Hegseth. Pääministeri sanoi suomalaiselle medialle, että "kovan kaartin" paikallaolo kuvastaa Suomen ja Yhdysvaltojen välisen suhteen syvyyttä.

Pääministeri nimitti jäänmurtajasopimusta merkittäväksi voitoksi, jota ei voi pitää itsestäänselvyytenä, koska esimerkiksi taannoinen Ruotsin tilaus meni Etelä-Koreaan. Hän sanoi uskovansa, että Suomella on kauppamahdollisuuksia Yhdysvalloissa myös jatkossa.

– Kyllä siellä on isoja liiketoimintamahdollisuuksia tämän yhdysvaltalaisen telakkateollisuuden nostamisessa. Suomalaista osaamista myydään vielä vuosikausia sen jälkeenkin. Eikä se ole varmaa, että Yhdysvallat saa telakkansa siihen kuntoon, etteivätkö he tilaisi meiltä lisääkin, Orpo jatkoi.

Voiko ailahtelevaan Trumpiin luottaa?

Yhdysvaltojen kauppapolitiikka on ollut Trumpin toisella presidenttikaudella ailahtelevaa. Trump on muun muassa asettanut Yhdysvaltain kauppakumppaneille ja kilpailijoille kovia tuontitulleja. Tätä taustaa vasten STT kysyi, kuinka tärkeä kauppakumppani Yhdysvallat on Suomelle ja mihin suuntaan kumppanuutta pitäisi kehittää.

Orpo vastasi maan olevan Suomen kolmen merkittävimmän kauppakumppanin joukossa nyt ja tulevaisuudessa. Hän toivoi, että Yhdysvaltain rooli Suomen kauppakumppanina kasvaa jatkossa.

Pääministeri kuitenkin myönsi Trumpin kauppapolitiikan olleen merkittävä huolenaihe.

– Sillä on ollut jo kovia vaikutuksia Suomen talouteen. Kevään kasvu jäi odotuksiin nähden todella alhaiseksi, koska oli epävarmuutta, Orpo sanoi.

Tästä syystä pääministeri katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltain kesällä solmima kauppasopimus oli tärkeä.

Presidentti Stubb arvioi, että kauppapolitiikassa on maailmanlaajuisesti tapahtumassa murros, jonka myötä siirrytään enemmän kahdenvälisiin sopimuksiin.

– Me näemme nyt, että samalla, kun Yhdysvallat nostaa tulleja, tariffeja, niin syntyy enemmän kahdenvälisiä diilejä Yhdysvaltain ympäri ja yli, Stubb sanoi.