Yhdysvaltain ja Suomen presidentit Donald Trump ja Alexander Stubb ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Yhdysvaltain rannikkovartiosto hankkii jopa 11 jäänmurtajaa vahvistamaan Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta arktisella alueella.

Donald Trump otti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) vastaan Valkoisessa talossa Washingtonissa tänään torstaina illalla Suomen aikaa.

Presidenttien tapaaminen Valkoisen talon ovella nähtiin suorassa lähetyksessä MTV:n Kymmenen uutisissa.

Tapaamisen asialistalla oli muun muassa miljardien eurojen arvoinen jäänmurtajatilaus.

Trump sanoi medioille, että koska muilla mailla on enemmän jäänmurtajia kuin Yhdysvalloilla, maa haluaa ostaa maailman parhaita jäänmurtajia eivätkä kukaan tee niitä yhtä hyvin kuin suomalaiset.

Pääministeri Orpo sanoi jäänmurtajasopimuksen olevan Suomelle hyvin tärkeä, koska maan talous on kärsinyt Venäjän Ukraina-aggression vuoksi.

– Tämä sopimus tarkoittaa Suomeen paljon työpaikkoja ja työpaikat toivoa. Suomen tilanne on ollut vaikea Venäjän hyökkäyssodan takia, talous on kärsinyt, Orpo kertoi Trumpille.

– Rajanne on siis kiinni, sieltä tuotiin venäläisiä, Trump kysyi.

– Rajan yli tuotiin pakolaisia, Orpo selitti Yhdysvaltain presidentille.

"Me tarvitsemme näitä murtajia"

Yli viiden miljardin euron arvoiseen sopimukseen kuuluu neljän jäänmurtajan valmistaminen Suomessa Yhdysvaltoihin sekä seitsemän jäänmurtajan valmistaminen Yhdysvalloissa suomalaisella tietotaidolla. Sekä Trump että Stubb ylistivät sopimusta omalta osaltaan.

– Muilla mailla on enemmän jäänmurtajia kuin meillä, joten ostamme maailman parhaita jäänmurtajia. Kukaan ei tee niitä niin kuin suomalaiset.

– Meillä on paljon alueita puolustettavana, ja siksi me tarvitsemme näitä murtajia, Trump perusteli suomalaisille kehuen maata muutenkin monipuolisesti.

"Ei ole nähty sitten toisen maailmansodan"

Helsingin telakan omistaja Davie kertoo tiedotteessaan aloittavansa kaupalliset neuvottelut jäänmurtajatilauksista Yhdysvaltojen rannikkovartioston kanssa.

– Helsingin telakka on valmistanut puolet maailman jäänmurtajista ja kaikki Suomessa 2000-luvulla rakennetut jäänmurtajat, tiedotteessa kerrotaan.

USA:lle rakennettavien alusten määrä ja taloudellinen vaikutus tarkentuvat vasta tulevissa neuvotteluissa.

– Tämä yhteisymmärryspöytäkirja merkitsee alkua läntiselle laivanrakennushankkeelle, jollaista ei ole nähty sitten toisen maailmansodan, Davien osaomistaja ja toimitusjohtaja James Davies hehkuttaa.

– Työskentelemme väsymättä Yhdysvaltain rannikkovartioston kanssa saadaksemme alukset vesille vuoteen 2028 mennessä.