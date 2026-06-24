Myyrmannin kauppakeskuksen edessä Vantaalla liehui tänään hakaristilippu.
Vantaan Myyrmäessä liehui keskiviikkoaamuna hakaristilippu kauppakeskus Myyrmannin edustalla. MTV Uutisten lukija lähetti tilanteesta videon.
Myyrmannin kauppakeskuksen johtaja Johanna Siikaluoma kertoo MTV Uutisille olevansa tietoinen aamun tapahtumista.
– Kyllä olen tietoinen. Vartijamme poistivat lipun välittömästi.
Siikaluoman mukaan lippu ehti olla salossa muutamia minuutteja. Hän toteaa tilanteen olleen valitettava.
– Kyseessä on todella ikävää ilkivaltaa.
Siikaluoma ei halunnut kommentoida enempää tapausta.
Lukijan videon perusteella kyseessä oli Natsi-Saksan sotilaslippu. Lipussa on mustavalkoinen risti, jonka keskellä on hakaristi valkoisen ympyrän keskellä. Sen yläkulmassa on Saksan rautaristi.
Lippua käytettiin muun muassa Natsi-Saksan sotalaivojen lippuna.
MTV Uutiset ei tavoittanut Itä-Uudenmaan poliisia tänään kommentoimaan, epäilläänkö asiassa rikosta.